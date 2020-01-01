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نادي إيطالي يخطط للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي إيطالي يخطط للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويبحث نادي ميلان حالياً على مهاجم جديد لمساعدة الفريق في الوقت المتبقي من هذا الموسم على أمل التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وعانى ميلان بعض الشيء من غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مباريات الروسونيري الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به، لذلك يرغب النادي في التعاقد مع مهاجم مميز يفيد الفريق بالفترة المتبقية من هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن ميلان سيبدأ المفاوضات مع إدارة كريستال بالاس حول إمكانية التعاقد مع ويلفريد زاها هذا الشتاء.

وأكملت الصحيفة أن ميلان ليس الفريق الوحيد المهتم بضم ويلفريد زاها، بل أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي بناءً على طلب من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس القادم.

الجدير بالذكر أن ويلفريد زاها قد شارك مع كريستال بالاس هذا الموسم حتى الآن في 14 مباراة، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وصناعة اثنين آخرين.

#ميلان #الدوري الإنجليزي #ويلفريد زاها #كريستال بالاس

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