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كوتينيو مُهدد بالغياب فترة طويلة عن الملاعب

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو مُهدد بالغياب فترة طويلة عن الملاعب



وكالات / سما /

يبدو أن فيليب كوتينيو، سيكون أحدث المنضمين إلى قائمة المصابين في برشلونة، إثر تعرضه للإصابة في مواجهة إيبار، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإسباني.

ولم يكشف برشلونة حتى الآن عن طبيعة إصابة كوتينيو، لكن رونالد كومان قال عقب اللقاء: “إنه يُعاني من انزعاج في ركبته اليسرى، سيتم القيام بالمزيد من الفحوصات من أجل التعرف على نوع الإصابة غداً”.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كوتينيو مصاب على مستوى الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى، وسيقوم النادي الكتالوني غداً الأربعاء بتحديد شدة الإصابة عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن كوتينيو مهدد بالدخول لغرفة العمليات، وبالتالي غيابه عن الملاعب لأربعة أشهر، ولكن هذا الأمر لن يحدث إلا إذا تبين أن الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى متمزق بشكل كامل.

أما إذا أكدت الاختبارات وجود تمزق جزئي فقط، فيمكن استخدام العلاج الطبيعي، ولكن وقت التعافي قد يمتد لشهر ونصف أو شهرين، بينما سيغيب لمدة أسابيع قليلة فقط إذا تبين أنها مجرد إصابة طفيفة.

#فيليب كوتينيو #كوتينيو

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