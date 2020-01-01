الاحتلال يداهم منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات

القدس المحتلة / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات، وشرعت في تفتيشه والبعث بمحتويات ودمرت أجزاء منها.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المنزل الواقع في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة وأخرجوا ساكنيه، وشرعوا بتفتيشه.

يذكر أن بكيرات مبعد عن المسجد الأقصى منذ الشهر الماضي من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمدة ستة أشهر، كما ان نجله مالك يقبع في سجون الاحتلال منذ 19 عاما، حيث اعتقل بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 في مدينة بيت لحم أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، وتعرض لتحقيق قاس في "المسكوبية".