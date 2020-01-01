  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إلغاء زيارة بنس إلى إسرائيل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء زيارة بنس إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة "ينيت" الإسرائيلية، بأن زيارة الوداع لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى إسرائيل تم إلغاؤها.

وكان من المقرر أن تتم الزيارة في أوائل شهر كانون الثاني/ يناير، قبل التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأفادت وسائل الإعلام، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، بأنه من المتوقع أن يغادر بنس بلاده يوم 6 كانون الثاني/يناير، في رحلة دولية مدتها أسبوع، إلى إسرائيل والبحرين وبولندا.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت، منتصف الشهر الجاري، بأن مايك بنس سيزور إسرائيل قبل أسبوع من انتهاء ولاية دونالد ترامب، ودخول الرئيس الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وذكرت أن زيارة بنس إلى إسرائيل ستتركز حول زيادة العقوبات ضد إيران، والإعلان عن اتفاقيات تطبيع جديدة بين إسرائيل والدول العربية، حيث يرجح أن تدخل دولتين عربيتين جديدتين في مسار التطبيع مع تل أبيب، دون ذكرهما.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

ملخص هدف مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الأردني 2020 الإياب

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

قرداحي يصدم جمهوره ويُثير جدلاً لرأيه بالتطبيع مع إسرائيل وإلقاء اللوم على الفلسطينيين

شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول

شهيد و3 اصابات في "عدوان اسرائيلي" على دمشق

العرافة بسنت يوسف تحكي توقعاتها لـ2021.. سياسيا وصحيا (شاهد)

الأخبار الرئيسية

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

بيان من وزارة الداخلية بغزة حول الاغلاق يومي الجمعة والسبت ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

لهذا السبب .. السلطة الفلسطينية تصرف مخصصات 3 شهور متتالية للأسرى ..

الشخرة: وصول الدفعات الأولى من لقاح "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين

اعلان سما رسائل