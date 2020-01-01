إلغاء زيارة بنس إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة "ينيت" الإسرائيلية، بأن زيارة الوداع لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى إسرائيل تم إلغاؤها.

وكان من المقرر أن تتم الزيارة في أوائل شهر كانون الثاني/ يناير، قبل التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأفادت وسائل الإعلام، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، بأنه من المتوقع أن يغادر بنس بلاده يوم 6 كانون الثاني/يناير، في رحلة دولية مدتها أسبوع، إلى إسرائيل والبحرين وبولندا.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت، منتصف الشهر الجاري، بأن مايك بنس سيزور إسرائيل قبل أسبوع من انتهاء ولاية دونالد ترامب، ودخول الرئيس الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وذكرت أن زيارة بنس إلى إسرائيل ستتركز حول زيادة العقوبات ضد إيران، والإعلان عن اتفاقيات تطبيع جديدة بين إسرائيل والدول العربية، حيث يرجح أن تدخل دولتين عربيتين جديدتين في مسار التطبيع مع تل أبيب، دون ذكرهما.