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إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير محمود أبو خربيش

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير محمود أبو خربيش (54 عامًا) من مدينة أريحا، والمعتقل منذ 33 عاما، إلى العزل الانفرادي بشكلٍ مفاجئ، حيث يقبع في سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، ان الأسير أبو خربيش محكوم بالسجن مدى الحياة، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وقد رفض الاحتلال الإفراج عنه إلى جانب مجموعة من رفاقه من الأسرى القدامى، ضمن الدفعة الرابعة عام 2014.

وأضاف أن الأسير أبو خربيش، يعاني من مشاكل صحية عديدة، نتجت بسبب ظروف الاعتقال الطويلة، وما رافقها من سياسات تنكيلية، وأبرزها الإهمال الطبي.

يُشار إلى أن الأسير أبو خربيش متزوج وله ابنه، وخلال سنوات أسره فقدَ والده، ومنذ خمس سنوات لم تتمكن والدته من زيارته.

الجدير ذكره أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 26 أسيرا أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، وهما من أراضي عام 1948.

#سجون الاحتلال

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