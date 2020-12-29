البنك الإسلامي الفلسطيني وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

رام الله / سما /

وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية والبنك الإسلامي الفلسطيني اتفاقية شراكة لتزويد البنك بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT وخدمة الاستضافة في مراكز بيانات "بالتل".

جرى توقيع الاتفاقية بين كل من السيد عماد السعدي المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني والسيد معن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل " في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال بمدينة البيرة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2020.

أكد السعدي على أهمية التطور التكنولوجي ودوره في نمو وتوسع القطاع المصرفي، مشيراً أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز توجه البنك نحو تقديم أفضل الخدمات المصرفية الشاملة بما يلبي احتياجات عملائه المتجددة من خلال الاستفادة من خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة التي تدعم استمرار أعمال البنك في كافة الظروف والأوقات، وذلك انسجاماً مع استراتيجيته للتحول الرقمي الرامية لإحداث نقلة نوعية في طريقة وصول العملاء إلى حساباتهم والتمتع بالخدمات المصرفية المختلفة دون الحاجة لزيارة الفروع وبما يرفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال الاتفاقية أشار السعدي أن هذه الاتفاقية ستمكّن البنك من التمتع بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT لتزويد المواطن الفلسطيني بأفضل الخدمات المصرفية في الوقت ذاته ضمان سرية وأمن معلوماته.

وأشار ملحم نحن في "بالتل" ندرك أهمية العلاقة بين تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونمو قطاع الأعمال الأمر الذي يجعلنا أكثر اهتماماً وحرصاً بمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال بما يتماشى مع استراتيجيتنا باستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية وذلك من خلال الاستثمار المستمر في الشبكة وإنشاء مراكز بيانات تقدم خدماتها لكبرى الشركات والبنوك الفلسطينية وتوفر من تكلفة إنشاء مركز بيانات خاصة بهم في ظل وجود مراكز بيانات متقدمة في فلسطين تم تجهيزها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد ملحم على أهمية هذه الاتفاقية كونها تؤكد نظرة "بالتل" المستقبلية وتوجهها نحو الانتقال من شركة مزوّدة لخدمات الاتصالات والبنية التحتية فقط الى تقديم خدمات معلوماتية وتكنولوجية متكاملة وذلك من خلال مواصلة استثمارها في البنية التحتية الفلسطينية وإنشاء المزيد من مراكز البيانات المتخصصة في مناطق مختلفة من الوطن وتقديم خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة التي تمكّن الشركات من تبادل البيانات بسهولة وبسرعة عالية من أي مكان وبأي وقت دون الحاجة الى الاستثمار في الأنظمة والبرامج المتخصصة أو توفير موارد بشرية الأمر الذي يقلل من التكاليف التشغيلية.

ومن الجدير ذكره أن "بالتل" تعتبر الشركة الأولى التي تنفرد وتتميز بتقديم خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT لكافة الشركات والمؤسسات الفلسطينية بالإضافة الى امتلاكها مراكز بيانات متطورة في نابلس والبيرة.

ويعتبر البنك الإسلامي الفلسطيني من البنوك الرائدة في الأنشطة والخدمات المالية الإسلامية ويعمل على الاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يوفر لعملائه الخدمات المصرفية المختلفة على مدار الساعة من خلال قنواته الرقمية المتعددة، ما يسهم في تحقيق تجربة مصرفية متميزة لهم.