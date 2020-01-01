بيان من وزارة الداخلية بغزة حول الاغلاق يومي الجمعة والسبت ..

غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير، ومنها استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح الأحد.

ودعا إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان صحفي اليوم الاربعاء دعا المواطنين للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات وزارة الصحة بخطورة الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

كما شدد على تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ خاصة يوم الخميس من كل أسبوع.