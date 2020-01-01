الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص مخبري ل 2055 عينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في تقريرها اليومي، وفاة عشرة مواطنين جراء الإصابة بكورونا داخل مشافي وزارة الصحة، ما يرفع أعداد الوفيات إلى 356 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 995 حالة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 29335 حالة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي المصابين منذ مارس الماضي بلغ 39867 مصاب, منها 10176 إصابات نشطة حالة.

وأكدت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المشفى 310 حالات، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 170 حالة.

وتؤكد الصحة ان الوضع الوبائي لا زال خطيرا وسط مخاوف من ارتفاع عدد الاصابات خلال الايام القادمة بسبب البرد مشيرة الى ان الخطر يبقى قائما حتى نهاية فبراير.