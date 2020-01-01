استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نشره "راديو 103"، اليوم الأربعاء، تراجع عدد مقاعد حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وكذلك تراجع حزب "تيكفا حدشا" (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر، مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي، عن تشكيل حزب جديد أطلق عليه اسم "الإسرائيليين"، لخوض انتخابات الكنيست في آذار/ مارس المقبل.

ويأتي هذه الاستطلاع بعد الانسحابات من حزب "كاحول لافان" وتأكيد رئيسه بيني غانتس، استمراره خوض المنافسة بالانتخابات المقبلة، تزامنا مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب عن تأسيس حزبه الجديد.

وتمحور الاستطلاع حول مدى تأثير دخول حولدائي للمعترك السياسي على المشهد الانتخابي، والخارطة السياسية والحزبية في البلاد.

وأظهر الاستطلاع أن حزب الليكود الذي يحتفظ بقوته كأكبر حزب سيحصل على 26 مقعدا، علما أن استطلاعات الرأي السابقة منحت 28 إلى 30 مقعدا، كذلك الحزب المنافس "تيكفا حدشا"، برئاسة ساعر سيحصل على 17 مقعدا بعد أن منحته استطلاعات رأي سابقة 21 مقعدا.

ويحتل المركز الثالث حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت بحصوله على 13 مقعدا، علما أنه في استطلاع سابق حصل على 15 مقعدا، بينما حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد يتراجع إلى 12 مقعدا مع حصول القائمة المشتركة أيضا على 12 مقعدا.

بينما حزب "الإسرائيليين"، برئاسة خولدائي سيحصل على 8 مقاعد، فيما تحافظ الأحزاب الحريدية على قوتها الانتخابية بحصول "شاس" على 8 مقاعد، بينما "يهدوت هتوراة" ستحصل على 7 مقاعد.

وسيحصل حزب يسرائيل بيتنو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد، بينما حزب ميرتس سيتراجع إلى 5 مقاعد بعد أن منحه استطلاع سابق 7 مقاعد، بينما حزب "كاحول لافان" بالكاد يتخطى نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.

أما من حيث التكتل والمعسكرات، أظهر استطلاع الرأي أن معسكر اليمين الذي يضم الليكود والأحزاب الحريدية 41 مقعدا، التي تجد صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة، بينما المعسكر المناهض لنتنياهو، سيحصل على 66 مقعدا، بينما حزب "يمينا" الذي يحصل على 13 مقعدا حتى لو انضم إلى معسكر اليمين لن يساعد نتنياهو على تشكيل الحكومة المقبلة.

كما فحص الاستطلاع إمكانية تشكيل قائمة موحدة في كتلة المركز واليسار، التي ستضم "يش عتيد" و"الإسرائيليين" و"ميرتس" وعوفر شيلح، وفي هذه الحالة، سيحصل الليكود على 27 مقعدا، وستكون قائمة المركز اليسار في المركز الثاني بحصولها على 25 مقعدا.

بينما حزب "تكفا حدشا" سيحصل على 16 مقعدا، و"يمينا" سيحصل 14 مقعدا، والمشتركة تتراجع 11 مقعدا، بينما الأحزاب الحريدية "ويسرائيل بيتنو" و"كاحول لافان" لن تتأثر بإقامة تحالف المركز اليسار.