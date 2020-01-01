رام الله / سما /

تصدرت مستجدات جائحة "كورونا" في فلسطين، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، وسجلت امس 19 وفاة و1149 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- 19 وفاة و1149 إصابة بـ"كورونا" واللجنة الوبائية توصي بتجديد الإجراءات لمدة اسبوعين

- "الشؤون المدنية": استصدار الموافقات لعودة العالقين إلى غزة عبر معبر الكرامة

- تمديد صلاحية التأمين الصحي الحكومي حتى نهاية آذار المقبل

- اعتداءات احتلالية وعربة استيطانية: إصابة شاب وهدم منازل ومنشآت واقتلاع أشجار في الضفة

- منصور: في ظل غياب مسائلة إسرائيل فإن الظلم والإفلات من العقاب سيستمران بالازياد

- الجائحة والدولار يضغطان على قطاع الإنشاءات

- وفاة حاتم علي مخرج "التغريبة الفلسطينية" إثر أزمة قلبية في مصر

- "إدارة سجن جلبوع" تبلغ الأسرى بقرار تأجيل إعطائهم اللقاح ضد "كورونا"

- رئيس بلدية تل أبيب يشكل حزباً جديداً لخوض انتخابات الكنيست

- بايدن: موظفو ترمب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة

- "الصحة العالمية" تتوقع ظهور طفرات جديدة لكورونا

* "القدس":

- الاحتلال يهدم 12 مسكنا ومنشأة ويباشر تجريفاً استيطانياً وسط الخليل

- 19 وفاة و1149 إصابة بكورونا و2155 حالة تعافٍ

- 23 وفاة و1645 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

- غانتس يقرر مواصلة حياته السياسية والعمل لإسقاط نتنياهو

- الحموري: 171 عملية هدم نفذها الاحتلال هذا العام في القدس

- بايدين يتهم إدارة البنتاغون بعرقلة عملية انتقال السلطة

- 30 وفاة و5449 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل خلال 24 ساعة

- الكونغرس يسقط فيتو ترامب على ميزانية الدفاع

- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

* "الأيام":

- حملة هدم وتجريف واقتلاع وإخطار واقتحام واسعة وحفر وبناء في محطة الباصات القديمة وسط الخليل

- "الوباء": وفاة 19 مواطناً ورصد 1149 إصابة جديدة وتوصية بتجديد الاجراءات المفروضة لأسبوعين آخرين

- صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عن 3 أشهر

- الاحتلال يحول القدس القديمة إلى مدينة أشباح

- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في عدة مناطق بنابلس

- إسرائيل: 30 وفاة و5449 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- "كورونا": بريطانيا تسجل زيادة قياسية يومية بالإصابات وفرنسا تحت ضغط لإعادة الإغلاق

- غانتس يقرر مواصلة قيادة حزبه "أزرق-أبيض" والعمل لإنهاء حكم نتنياهو