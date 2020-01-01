تصدرت مستجدات جائحة "كورونا" في فلسطين، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، وسجلت امس 19 وفاة و1149 إصابة جديدة.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- 19 وفاة و1149 إصابة بـ"كورونا" واللجنة الوبائية توصي بتجديد الإجراءات لمدة اسبوعين
- "الشؤون المدنية": استصدار الموافقات لعودة العالقين إلى غزة عبر معبر الكرامة
- تمديد صلاحية التأمين الصحي الحكومي حتى نهاية آذار المقبل
- اعتداءات احتلالية وعربة استيطانية: إصابة شاب وهدم منازل ومنشآت واقتلاع أشجار في الضفة
- منصور: في ظل غياب مسائلة إسرائيل فإن الظلم والإفلات من العقاب سيستمران بالازياد
- الجائحة والدولار يضغطان على قطاع الإنشاءات
- وفاة حاتم علي مخرج "التغريبة الفلسطينية" إثر أزمة قلبية في مصر
- "إدارة سجن جلبوع" تبلغ الأسرى بقرار تأجيل إعطائهم اللقاح ضد "كورونا"
- رئيس بلدية تل أبيب يشكل حزباً جديداً لخوض انتخابات الكنيست
- بايدن: موظفو ترمب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة
- "الصحة العالمية" تتوقع ظهور طفرات جديدة لكورونا
* "القدس":
- الاحتلال يهدم 12 مسكنا ومنشأة ويباشر تجريفاً استيطانياً وسط الخليل
- 19 وفاة و1149 إصابة بكورونا و2155 حالة تعافٍ
- 23 وفاة و1645 إصابة جديدة بكورونا في الأردن
- غانتس يقرر مواصلة حياته السياسية والعمل لإسقاط نتنياهو
- الحموري: 171 عملية هدم نفذها الاحتلال هذا العام في القدس
- بايدين يتهم إدارة البنتاغون بعرقلة عملية انتقال السلطة
- 30 وفاة و5449 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل خلال 24 ساعة
- الكونغرس يسقط فيتو ترامب على ميزانية الدفاع
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
* "الأيام":
- حملة هدم وتجريف واقتلاع وإخطار واقتحام واسعة وحفر وبناء في محطة الباصات القديمة وسط الخليل
- "الوباء": وفاة 19 مواطناً ورصد 1149 إصابة جديدة وتوصية بتجديد الاجراءات المفروضة لأسبوعين آخرين
- صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عن 3 أشهر
- الاحتلال يحول القدس القديمة إلى مدينة أشباح
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في عدة مناطق بنابلس
- إسرائيل: 30 وفاة و5449 إصابة جديدة بـ"كورونا"
- "كورونا": بريطانيا تسجل زيادة قياسية يومية بالإصابات وفرنسا تحت ضغط لإعادة الإغلاق
- غانتس يقرر مواصلة قيادة حزبه "أزرق-أبيض" والعمل لإنهاء حكم نتنياهو