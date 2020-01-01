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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولي على مركبة أحدهم في رام الله

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بعد اقتحامها عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي الطيرة بمدينة رام الله، واعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر رامي فضايل، قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر ذاتها أن فضايل اعتقل أول أمس، وأفرج عنه لاحقاً، ليعود الاحتلال لاعتقاله مجدداً الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زيتون بعد أن داهمت منزله في حي عين منجد واستولت على مركبته، كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي عرار بعد اقتحام منزل في حي عين مصباح.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد قعد من قرية أبو قش، والشاب أيسر معروف من قرية عين قينيا شمال رام الله.

#الاحتلال #رام الله

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