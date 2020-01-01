شاهد..جنبلاط يَصِف الخليج بقلب العُروبة النابض.. ويسخر: “أنا أتحدّث من إيران لأجل هذا طوّلت ذقني

بيروت/ كمال خلف/

كثّف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مؤخرا إطلالاته الإعلامية متحدثا تارة عن التاريخ وأخرى عن الواقع الاقتصادي والسياسي الصعب في البلاد وعن الحالة الانسداد في الأفق الحكومي.

ولم تقتصر إطلالات “وليد بيك” على القنوات اللبنانية المحلية، إنما اختار أكثر مرة خلال الفترة الماضية الظهور على القنوات الخليجية وقناة الحرة الأمريكية وغيرها من وسائل الإعلام المُناوئة للمقاومة في لبنان، مهاجما حزب الله والرئيس ميشال عون تلميحا وتصريحا.

إلا أن إطلالة اليوم على” قناة سكاي نيوز” الإماراتية كانت الأغرب في طريقة الهجوم على حزب الله، إذ سأل جنبلاط المذيعة المحاورة التي تجلس في الاستديو في أبو ظبي قائلا “أنت تتحدّثين الآن من الخليج قلب العروبة النابض في الوقت الحالي، أما نحن فنتحدّث من إيران لذلك طولت ذقني، وأنا أحضّر نفسي لآخذ قرض من القرض الحسن”، فيما اعتبر استهزاء من وليد جنبلاط بكامل بيئة المقاومة التي تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض بعد العقوبات القاسية التي فرضتها البنوك.

ومن ناحية أخرى سحب جنبلاط في لحظة مناكفة أو تخلي، كما وصف سابقا، وصف قلب العروبة النابض من دمشق وهو وصف أطلقه الزعيم العربي الكبير الراحل جمال عبد الناصر وإطلاق جنبلاط الوصف ذاته على دول الخليج يثير التساؤلات.

واحتل هشتاغ #القرض_الحسن سيبقى شوكة في عيونكم، قائمة ترند على موقع توتير في لبنان ورد فيه رواد في الموقع على تهكم وليد جنبلاط. وغرّد الإعلامي اللبناني محمد قازان بالقول “القرض الحسن يحفظ بامانة مال وتعب وجنى عمر الناس، لانه ليس كالمصارف اللبنانية الناهبة والسارقة لتعب وودائع الناس. لذلك قراصنة النظام الريعي عم يحاولوا ياثروا على سمعة القرض الحسن”.

كما غرّد الناشط فادي جوني في ذات السياق قائلا “اغبياء ورح يبقوا اغبياء ولن يتعلموا ان الهجوم على بيئتنا يزيدها مقاومة وصمود ووفاء والقرض الحسن صار رمز نفديه بمالنا”.

وقال المستشار قاسم حيدر معلقا على توتير “ادخر مبلغ من المال بالدولار الامريكي لحالات الطوارئ وقد اتخذت قراري الان بايداعهم في القرض الحسن ليكونوا تحت تصرف الناس”.

ومن المتوقع أن يتفاعل كلام وليد جنبلاط في الأيام المقبلة، خاصة أن البعض اعتبره تهكّما على بيئة المقاومة وتجاوزا للانتقاد السياسي إلى ما هو أبعد من ذلك.