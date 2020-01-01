إسرائيل: تسجيل 5,487 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 5,487 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 99,975 اختبارًا، ووصل معدل الفحوصات الموجبة فيها إلى 5.6%، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 411,677 إصابة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الإعلام أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 39,467 مصابا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 3,286 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الاصابات توجد 623 إصابة تعد خطيرة منها 200 إصابة حرجة، و186 إصابة حالتهم متوسطة، بينما يوجد 158 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.