  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة خلال 24 ساعة



وكالات

في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الاتحادية في ألمانيا لتوزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير المقبل، سجلت البلاد للمرة الأولى منذ بداية الوباء أكثر من ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.


ووفق الأرقام التي نشرها معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة، الأربعاء، فإن 1129 وفاة، و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا المستجد، سجلت في يوم واحد.

وتوفي 32 ألفا و107 أشخاص بالفيروس التاجي في ألمانيا منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وحذر المعهد من أن أرقام الأيام القليلة الماضية لم تكتمل لأن السلطات الصحية للمناطق لم ترسل كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد.

#ألمانيا #اصابات كورونا في ألمانيا #وفيا كورونا في المانيا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

ملخص هدف مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الأردني 2020 الإياب

قناة عبرية تزعم: لهذا السبب أعلنت حماس عن مناورة الركن الشديد ..ما علاقة ايران وترامب ؟

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

قرداحي يصدم جمهوره ويُثير جدلاً لرأيه بالتطبيع مع إسرائيل وإلقاء اللوم على الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. السلطة الفلسطينية تصرف مخصصات 3 شهور متتالية للأسرى ..

حماس تعقب على العدوان الاسرائيلي على سوريا فجر اليوم

الشخرة: وصول الدفعات الأولى من لقاح "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين

الجاسوس اليهودي "بولارد " يصل اسرائيل

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

اعلان سما رسائل