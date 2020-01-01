أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

تصدرت تقارير وصول الجاسوس الإسرائيلي جونثان بولارد من أمريكا إلى "إسرائيل"، والقصف الإسرائيلي على دمشق الليلة الماضية، وإعلان رئيس بلدية تل أبيب عن تشكيل حزب سياسي لخوض الانتخابات القادمة، أبرز العناوين الرئيسية في الصحف والمواقع العبرية صباح اليوم الأربعاء.

يديعوت أحرنوت :

بعد 35 عاماً من اعتقاله، جونثان بولارد وصل ل “لإسرائيل”.



تحليل: حزب كحول لفان: من الوعودات للجمهور إلى أشبه بسفينة مهجورة.

أنباء من سوريا عن قصف إسرائيلي لدمشق أسفر عن قتيل وثلاثة جرحى.

بني جنتس مستمر في الحياة السياسية، وسيخوض انتخابات الكنيست ال 24.

رون خلدائي يعلن عن تشكيل حزب الإسرائيليين.

توثيق نادر: متظاهرون يعتدون بالضرب على عناصر من الشرطة السرية.

في الوسط العربي عدد المتلقين لقاح فيروس كورونا قليل، واليهود يأتون للتطعيم في القرى العربية لعدم وجود اكتظاظ.

تخوف من تفشي الكورونا في أكثر الأقسام حراسة في سجن شطه.

هآرتس:

بعد 35 عاماً من اعتقاله في الولايات المتحدة، جونثان بولارد وصل ل “إسرائيل”.

أنباء من سوريا عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي على دمشق.

بريطانيا: عدد إصابات الكورونا وصلت لرقم غير مسبوق، وخبراء يحذرون من كارثة.

بني جنتس: بعد الانتخابات سيكون تحالف ضد نتنياهو، وسأقود كحول لفان.

خلدائي أعلن عن تشكيل حزب “الإسرائيليين”، ونيسنكورن رقم 2 في القائمة.

معاريف :

جونثان بولارد وصل ل “إسرائيل”.

(5459) حالة كورونا مؤكدة بين الإسرائيليين في ال24 ساعة الماضية.

الإغلاق الثالث على الورق: الإسرائيليون يتحركون وكأنه لا يوجد إغلاق.

حتى أمس، نصف مليون إسرائيلي حصلوا طعم فيروس الكورونا.

سوريا: الدفاعات الجوية أطلقت مضادات جوية بعد قصف إسرائيلي.

بني جنتس أعلن أن كحول لفان سيخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

التخلص من حكم نتنياهو،وإعادة تأهيل الاقتصادالإسرائيلي، أهداق ليبرمان بعد الانتخابات القادمة.

المحكمة أمرت بتزويد طاقم الدفاع عن نتنياهو بقرار المستشار القضائي البدء بفتح تحقيق.

واللا نيوز:

جونثان بولارد في “إسرائيل”.

مقربون من جنتس:إن لم يستقيل نيسنكورون من وزارة القضاء، سيقال من جنتس.

اعتباراً من اليوم: في المدن الصفراء والخضراء، الطلاب من الصفوف الخامس إلى الثاني عشر سيعودون للمدارس.

خلدائي أعلن عن تشكيل حزب الإسرائيليين، ويقول :”لن نعتاد على الفساد”.

إسرائيل اليوم:

وأخيراً جونثان بولارد وصل ل “إسرائيل”.

أنباء من سوريا عن قصف إسرائيلي على دمشق.

تحليل:معسكر اليسار مقسم ومنهار، لكنه سيحدد هوية رئيس الوزراء القادم.

زئيف الكن:” نتنياهو يأخذ حزب الليكود للقبر”.

متظاهرون من اليمين اعتدوا على الشرطة في القدس.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

بعد اعتقال استمر 30 عاماً، جونثان بولارد في “إسرائيل”.

مصدر عسكري سوري: قتيل و3 جرحى في قصف إسرائيلي على سوريا.

نتنياهو غاضب من حاييم كاتس وميكي زوهر لعدم موافقتهم على السماح له بتعينات في قائمة الليكود للكنيست.

بني جنتس لوزير القضاء: استقيل أو ستقال.