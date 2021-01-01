العرافة بسنت يوسف تحكي توقعاتها لـ2021.. سياسيا وصحيا (شاهد)

القاهرة / وكالات /

استضاف الإعلامي المصري، عمرو أديب، على شاشة قناة "MBC" في برنامجه "الحكاية"، العرافة، وخبيرة ورق "التارو" بسنت يوسف، للحديث عن توقعاتها لعام 2021.



وقالت العرافة إن قطر ستصالح دولتين في 2021، وليس دولة واحدة، وإن الأمر سيكون صعبا بعض الشيء.



وتابعت بأن هنالك تواصلا سيجري، وهنالك مفاجآت، وإن دول الخليج ستضع شروطا، وستحصل المصالحة في نهاية الأمر.



وعن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قالت بسنت إن وضعه سيكون أفضل حالا من 2020، وسيتعامل مع الملفات التي يديرها بشكل متأن، ولن يكون مندفعا.



وعن ليبيا، قالت إن الوضع هناك سوف يتجه للاستقرار نسبيا، لكن الاستقرار الكامل ما زال بعيدا.



وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعاني في 2021، وسيحصل هنالك مفاجأة وعمليات "إرهابية"، وشغب واحتجاجات.



وعن فيروس كورونا الذي يشغل العالم حاليا، قالت إن الفيروس سوف يتم تحجيمه، لكنه لن ينتهي في 2021.



محليا، سأل الإعلامي أديب عن اللاعب والنجم المصري الذي يلعب في ليفربول، محمد صلاح، فقالت العرافة إنه سيترك الفريق، إن لم يكن في العام الجديد، فربما في العام الذي يليه.