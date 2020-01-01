طقس فلسطين: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

وفي يوم الأربعاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة خصوصاً تحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم غد الخميس لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم بعد غد الجمعة يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو فلسطين وبلاد الشام ويبقى الجو بارداً جداً صباحاً ومشمساً ومستقراً تماماً في ساعات النهار وبارداً نسبياً الى بارد. ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح بارداً جداً خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح كا أسلفنا تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.