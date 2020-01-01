  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بسبب خلافات مادية..اتحاد الكرة المصري يدرس إلغاء تقنية "الفار" نهائيا

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب خلافات مادية..اتحاد الكرة المصري يدرس إلغاء تقنية "الفار" نهائيا



القاهرة/سما/

يدرس اتحاد الكرة المصري جديا إلغاء تقنية "الفار" بعد خلافات مادية مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تنفيذ التقنية في الدوري الممتاز.

ونشب الخلاف بين اتحاد الكرة المصري والشركة الإسبانية، بعدما طالبت الشركة بسداد مبلغ 100 ألف يورو، عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية في الدوري الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي.


واتفقت إدارة اتحاد الكرة السابقة المكونة من اللجنة الخماسية بقيادة عمر الجنايني مع الشركة الإسبانية على إدارة مباريات الدوري بالتقنية لمدة 3 سنوات ونصف عن طريق التأجير التمويلي وهو أن تصبح جميع المعدات ملك لاتحاد الكرة المصري بعد انتهاء العقد.

وفي المقابل ترفض اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعي وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية في الدوري المصري.

وسيعرض اتحاد الكرة على الأندية في جلسة الغد بمقر الجبلاية استمرار التقنية بنفس هذه المشكلات، وفى حالة موافقة الأندية سيطلب أحمد مجاهد من الأندية تحمل جزء من تكلفة تطبيقها وفي حالة رفض الأندية هذا الأمر، سيتم التفكير جديا في إلغاء تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وقام فيفا بإعفاء لجنة عمرو الجنايني، واستبدالها بلجنة مؤقتة برئاسة أحمد مجاهد حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، لحين إجراء انتخابات الاتحاد المصري واختيار مجلس جديد.

#خلافات مادية #اتحاد الكرة المصري #تقنية الفار #الشركة الاسبانية #الغاء تقنية الفار في مصر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

ملخص هدف مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الأردني 2020 الإياب

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الشخرة: وصول الدفعات الأولى من لقاح "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين

سوريا

قتلى وجرحى في "عدوان اسرائيلي" على دمشق

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

مستشار وزيرة الصحة بغزة يحذر المواطنين من شهري يناير وفبراير القادمين

orIEk

شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول

اعلان سما رسائل