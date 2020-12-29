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"الخارجية المصرية" تكشف آخر التطورات في مقتل مدرس بالسعودية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية المصرية" تكشف آخر التطورات في مقتل مدرس بالسعودية



القاهرة/سما/

كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أحدث التطورات في قضية مقتل مواطن مصري في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك" إنها تواصل:" المتابعة اللصيقة في شأن واقعة مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد بالمملكة".

ونقل البيان عن السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في الرياض مستمرة في التنسيق مع السلطات السعودية المعنية.

بيان صحفي ----------- تواصل وزارة الخارجية المتابعة اللصيقة في شأن واقعة مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Tuesday, December 29, 2020


وأوضح أن التنسيق يهدف إلى "سرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري إلي أرض الوطن في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن هناك متابعة لسير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتله، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها.

ويذكر أن هاني عبد التواب مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، في الثلاثينيات من عمره، وقد توفي في غرفة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه.​

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