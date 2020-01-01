  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غارة اسرائيلية على دمشق والدفاعات السورية تتصدى لها

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارة اسرائيلية على دمشق والدفاعات السورية تتصدى لها



دمشق/سما/

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية "تتصدى لعدوان إسرائيلي" في محيط العاصمة دمشق.


وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي".

وكانت القناة قالت في 24 ديسمبر إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لاستهداف إسرائيلي على المنطقة الوسطى

وتداول مغردون مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر صواريخ إسرائيلية متجهة نحو منطقة النبي هابيل بريف دمشق.

مشاهد من الاجواء اللبنانية تظهر صواريخ العدوان الاسرائيلي المتجهة نحو منطقة النبي هابيل بريف دمشق

تم النشر بواسطة ‏Alikhbaria Syria الاخبارية السورية‏ في الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠
#سوريا #غارة اسرائيلية #عدوان اسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

ملخص هدف مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الأردني 2020 الإياب

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

قناة عبرية تزعم: لهذا السبب أعلنت حماس عن مناورة الركن الشديد ..ما علاقة ايران وترامب ؟

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

مستشار وزيرة الصحة بغزة يحذر المواطنين من شهري يناير وفبراير القادمين

orIEk

شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول

سليماني

شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

هنية يعلق على مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة.. "رسالتا قوة ووحدة"

اعلان سما رسائل