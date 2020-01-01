غارة اسرائيلية على دمشق والدفاعات السورية تتصدى لها

دمشق/سما/

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية "تتصدى لعدوان إسرائيلي" في محيط العاصمة دمشق.



وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي".

وكانت القناة قالت في 24 ديسمبر إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لاستهداف إسرائيلي على المنطقة الوسطى

وتداول مغردون مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر صواريخ إسرائيلية متجهة نحو منطقة النبي هابيل بريف دمشق.