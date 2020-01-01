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الشياطين الحمر تطارد "الريدز" لصدارة البريميرليغ

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشياطين الحمر تطارد "الريدز" لصدارة البريميرليغ



سما

خطف مانشستر يونايتد فوزًا دراميًا على حساب ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماركوس راشفورد في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الـ12.

وبهذه النتيحة يلاحق ليفربول المتصدر ب 32 نقطة 

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الثامنة لصالح وولفرهامبتون، وذلك بتسديدة من نيتو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها دي خيا.

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