منى واصف تبكي حزنا على وفاة المخرج حاتم علي (شاهد)

دمشق / سما

أبكت الفنانة منى واصف الممثل السورية الكبيرة، الليلة، ملايين المتابعين حول العالم، بعد كلماتها المؤثرة في مقابلة تلفزيونية عقب تلقيها خبر وفاة المخرج حاتم علي بشكل مفاجئ أمس.

وقالت منى واصف: ما بعرف شو بدي قول، أنا من وقت ما جاء لي نبأ وفاة حاتم علي صباحا ما ني مصدقة حتى الآن، مؤكدة أنها تشرفت بالعمل معه ومتابعة كل أعماله الفنية التاريخية.

وأضافت نجمة الدراما السورية الأبرز: أنا كلي شرف إني عملت مع حاتم علي، عملين فنيين مهمين كثيرا، وشفت كل الأعمال واستفدت منه بشكل كبير، لافتة إلى أنها ستفتقده كما الجميع.

وتعد منى واصف (78 عاما) واحدة من أقدم وأفضل الممثلات في سوريا والوطن العربي، وشاركت بما يزيد عن 210 عمل فني مع كبار النجوم، آخرهم تيم حسن في مسلسل الهيبة الرد.

وتابعت الفنانة منى واصف: في مسلسل العراب كان حاتم علي المخرج والممثل بدور ابني (..) ما بتعرفي شو لما واحد يكون ابني، هلا شو بدي قله، الله معك يا روحي يا امي يا حاتم".

وأردفت: لا أتخيل بدي أعزي زوجته دلع أو أهله وأولادته والناس إلي بحبوه ولا الإبداعات والكنوز والأعمال التي قدمها وكان يرغب في تقديمها، أحيانا من كثر الحزن الكلمات تعجز عن التعبير عن الألم والفقدان.

وأكملت: كنت أنوي ما أعطي أي تصريح في 2020 لأنها عبء، لكن لما يروح حاتم علي لا يبقى كلام، موضحة أن سر نجوميته هو أنه ما بحكي على قد ما بحلم ولديه أفاق وحزن طفولته خاصة أنه من الجولان.