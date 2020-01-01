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الولايات المتحدة..بايدن يدعو ترامب لأخذ "اللقاح" المضاد لكورونا

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة..بايدن يدعو ترامب لأخذ "اللقاح" المضاد لكورونا



واشنطن/سما/

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، خطة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، معتبرا أنها لا تسير بسرعة كافية، ودعاه إلى أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19.

و كرر بايدن التزامه بتسريع التطعيم إلى 100 مليون جرعة بنهاية أول 100 يوم له في منصبه، أي ما يعادل حوالي مليون جرعة في اليوم.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلافير، إن حملة التطعيم في الولايات المتحدة شملت حتى الآن 2 مليون شخص فقط وليس 20 مليونا مثلما وعد ترامب، معتبرا أن "تطعيم الشعب الأمريكي سيتطلب سنوات وليس أشهرا" في حال بقاء العملية عند وتيرتها الحالية.

وتابع: "حذرت منذ زمن طويل وأعربت مرارا عن مخاوفي من أن الجهود الخاصة بنشر وتطعيم الناس باللقاح لا تسير بالطريقة المناسبة".

وشدد على أنه يجب على ترامب أن "يدعو بشكل علني وواضح كل الأمريكيين إلى أخذ اللقاح حينما سيكون ذلك ممكنا"، مبينا: "لقحت نفسي لتعزيز إيمان المجتمع بفعالية اللقاح، وبنفس السبب نائبة الرئيسة المنتخبة، كامالا هاريس، أيضا طعمت نفسها".

وتابع بايدن: "على الرئيس ترامب أن يطعم نفسه كذلك عندما سينصحه الأطباء باتخاذ هذا الإجراء. وبذلك هو سيساعد على تعزيز الثقة باللقاح".

#جو بايدن #فيروس كورونا #دونالد ترامب #كامالا هاريس

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