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الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة



واشنطن/سما/

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينيات من عمره لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.

وقال حاكم الولاية جاريد بوليس في "تغريدة": "اكتشفنا اليوم أول حالة في كولورادو لفيروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في المملكة المتحدة. تعد صحة وسلامة مواطني الولاية على رأس أولوياتنا وسنراقب هذه الحالة، بالإضافة إلى جميع مؤشرات كوفيد-19 عن كثب".

وأوضح أن المصاب شاب في العشرينات من عمره وليس له سجل سفر، وهو يخضع حاليا للعزل الصحي، مؤكدا أنه تم الإبلاغ عن تسجيل هذه الحالة إلى مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

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