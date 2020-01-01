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اختيار "ميشيل أوباما" للعام الثالث على التوالي كأكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار "ميشيل أوباما" للعام الثالث على التوالي كأكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة



واشنطن/سما/

اختيرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما كأكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب" اليوم الثلاثاء.

اختيار ميشيل أوباما للعام الثالث على التوالي كأكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدةترامب يتصدر قائمة "أكثر الرجال إثارة للإعجاب" في الولايات المتحدة
ووصف 10% من الأمريكيين أوباما بأنها أكثر النساء إثارة للإعجاب، تليها نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس بنسبة 6%، كما حصلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب على 4% من الأصوات، تليها أوبرا وينفري بنسبة 3%.

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والسيناتور الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والملكة إليزابيث الأولى فحصلن جميعا على 2%.

وتم اختيار سيدة أولى حالية أو سابقة كأكثر النساء إثارة للإعجاب 57 مرة من أصل 71 مرة أجرت فيها "غالوب" استطلاعات الرأي بهذا الصدد منذ عام 1948.

وقد كانت ميلانيا ترامب ضمن المراكز العشرة الأولى على مدار أربع سنوات متتالية، إلا أنها لم تحتل المرتبة الأولى حتى الآن.

فيما حصل زوجها الرئيس دونالد ترامب على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب لأول مرة هذا العام.

#ميشيل أوباما #الولايات المتحدة الأمريكية #باراك أوباما #أنجيلا ميركل #هيلاري كلينتون #كامالا هاريس #ميلانيا ترامب #أوكاسيو كورتيز #الملكة إليزابيث الأولى #مؤسسة غالوب

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