"نتنياهو" يؤجل زيارته للامارات والبحرين للمرة الثالثة

القدس المحتلة/سما/

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته المقررة إلى كل من الإمارات والبحرين إلى موعد آخر بسبب قرار الحكومة فرض إغلاق صحي ثالث.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أن الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل أرجأت إلى موعد لاحق.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل رحلة مقررة لنتنياهو إلى الخليج قبل أيام قليلة من موعدها.

وخلال الأسابيع الماضية جرت اتصالات بين مكتب نتنياهو وكبار مسؤولي الإمارات والبحرين لتنسيق موعد جديد بعد الموعد الذي تم تحديده في الأسبوع الأول من يناير القادم.

وكان نتنياهو أرجأ في الـ13 من الشهر الجاري زيارة إلى البلدين الخليجيين بسبب "التطورات على الساحة السياسية في إسرائيل" حسبما ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي في حينه.

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يقوم فيها نتنياهو بتأجيل زيارة كانت مقررة في 20 من الشهر الحالي.