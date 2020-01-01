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جمال محيسن يتحدث عن آخر مستجدات انطلاقة حركة "فتح"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمال محيسن يتحدث عن آخر مستجدات انطلاقة حركة "فتح"



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محسين، مساء يوم الثلاثاء، إنّ "انطلاقة حركة فتح هذا العام سيتم فيها الأخذ بالاعتبار للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا في الاحتفالات".

وأضاف محيسن في تصريحات لإذاعة فلسطين، أنّ الاحتفالات ستقتصر هذا العام على إضاءة الشعلة في كل إقليم للحركة في الضفة و غزة "، مُشيراً إلى أن يوم الجمعة سيكون هناك فعاليات لمواجهة الاستيطان وتحديد المواقع التي تتعرض لهجمات الاستيطان، وسيتم التنسيق مع لجان التنسيق الفصائلي للتصدي للاستيطان.

وتابع: "سيكون هناك فعاليات في الشتات وسيكون هناك فعاليات في مواجهة الاستيطان حسب الجدول الموضوع".

وأكّد على أنّ الشعب الفلسطيني تعرض لمؤامرة دولية القرن الماضي وأدت إلى ضياع الجزء الاكبر عام 1948 وضياع الجزء المتبقي في 1967 وشطب الهوية والثقافة الفلسطينية.

وأعرب عن أمله من الإدارة الأمريكية الجديدة تغيير أسلوبها تجاه القضية الفلسطينية والأخذ بعين الاعتبار، إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ضمن الشريعة الدولية وأن يكون العنوان انهاء الاحتلال.

#جمال محيسن #حركة فتح #انطلاقة حركة فتح #فتح 56

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