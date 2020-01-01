  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشار وزيرة الصحة بغزة يحذر المواطنين من شهري يناير وفبراير القادمين

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزيرة الصحة بغزة يحذر المواطنين من شهري يناير وفبراير القادمين



غزة / سما /

قال مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية بغزة فتحي أبو وردة، مساء يوم الثلاثاء، إنّ "الحالة الوبائية في قطاع غزة ما زالت سيئة"، محذراً المواطنين من شهري يناير وفبراير القادمين.

واعرب أبو وردة في تصريحات صحفية عن توقعاته بأن تكون فيهم ذروة الاصابات بفيروس كورونا نظراً للأجواء الشتوية.

وذكر أنّ نسبة الإصابات في قطاع غزة تتراوح ما بين 30 إلى 35% في هذه الأوقات، موضحاً أنّ هناك 176 إصابة ما بين الخطيرة والحرجة، منهم 40 بحالة الخطر و136 بحالة حرجة.

ولفت إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع وصلت إلى 80%، وأن هناك 312 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات أغلبها في الصداقة التركي ومستشفى غزة الأوروبي.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

ملخص هدف مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الأردني 2020 الإياب

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

قناة عبرية تزعم: لهذا السبب أعلنت حماس عن مناورة الركن الشديد ..ما علاقة ايران وترامب ؟

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

orIEk

شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول

سليماني

شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

هنية يعلق على مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة.. "رسالتا قوة ووحدة"

قيادي في حماس: المقاومة وصلت لمرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ

اعلان سما رسائل