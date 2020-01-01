مستشار وزيرة الصحة بغزة يحذر المواطنين من شهري يناير وفبراير القادمين

غزة / سما /

قال مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية بغزة فتحي أبو وردة، مساء يوم الثلاثاء، إنّ "الحالة الوبائية في قطاع غزة ما زالت سيئة"، محذراً المواطنين من شهري يناير وفبراير القادمين.

واعرب أبو وردة في تصريحات صحفية عن توقعاته بأن تكون فيهم ذروة الاصابات بفيروس كورونا نظراً للأجواء الشتوية.

وذكر أنّ نسبة الإصابات في قطاع غزة تتراوح ما بين 30 إلى 35% في هذه الأوقات، موضحاً أنّ هناك 176 إصابة ما بين الخطيرة والحرجة، منهم 40 بحالة الخطر و136 بحالة حرجة.

ولفت إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع وصلت إلى 80%، وأن هناك 312 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات أغلبها في الصداقة التركي ومستشفى غزة الأوروبي.