الكاتب الصحفي بسام عبد السميع يصدر 11 كتاباً في 6 أشهر

سما / وكالات/



أطلق الكاتب الصحفي بسام عبد السميع ، اليوم، أربعة أعمال أدبية جديدة هي : “استعادة الذات"، "مقولات ابن عبد السميع "، " اعتقال الموتى"، "الحكايات العشر لعام 2020”، ليصل إجمالي الأعمال الأدبية التي أصدرها خلال النصف الثاني من العام الجاري 11 كتاباً تنوعت بين السيرة الذاتية والرواية والأعمال الفكرية والرصد والمجموعات القصصية.

ووقع المؤلف خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر 2020 ثلاثة من إصدارته هي " مسافر في زمن المنع " و" صرخة 2020” و" القاسمي .. سلطان مدينة الخبز الفكري".

وقال الكاتب الصحفي بسام عبد السميع :” وثقت هذه الأعمال عبر دار الكتب المصرية وذلك بالحصول على رقم إيداع محلي ودولي لكل كتاب مع إمداد الدار بخمس نسخ ورقية وواحدة اليكترونية “ سي دي ", مشيراً إلى أن أحداث العام 2020 شكلت وقوداً لهذه الأعمال، واصفاً إصدارته بأنها كانت سلاح المقاومة الذاتية لإجراءات الحظر والمنع التي فدضتها الجائحة كورونا.

وأضاف، خلال معايشتي العمل "عن بعد" وتواجدي في ثلاث مدن هي أبوظبي والقاهرة ودبي؛ جاءت الأفكار؛ وتواردت الخواطر، وعرفت أن الإنجاز يبدأ بخطوة يعقبها الرغبة في المزيد من السير.

وقال: علمتني تجربة الكتابة أن العزلة الدورية تمنح رؤية الصورة كاملة وتزيد الإنسان بصيرة بالدروب.

وأضاف، أن تجربة العيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أخبرته بأن المحن تعد منحاً توفر التأهل لمرحلة جديدة من التطور والإنجاز، مشيراً إلى أن الإمارات تمنح قاطنيها فقه الإرادة والعمل لتحقيق كل الطموحات.

وبدأ المؤلف تجربته في يوليو من العام الجاري بإصداره كتاب "رسالة النيل إلى السيسي"، وأعقبه كتاب " الحج الاستثنائي" في الجمعة الأخيرة من شهر ذي الحجة وتلاه بكتاب "مسافر في زمن المنع " وكتاب " صرخة 2020” و"شفرة المؤامرة على مصر "، و" رحلتي مع النووي " و" القاسمي .. سلطان مدينة الخبز الفكري"، إضافة إلى الكتب الأربعة الصادرة اليوم.

وذكر أن آلية العمل "عن بعد"، و"العزلة المنزلية"، نتيجة الاجراءات الاحترازية أدت إلى تجربة الاطلاع والتأمل ومراجعة كل الماضي وإرهاصات المستقبل.

ويختتم الكاتب الحديث عن تجربته قائلاً:” أيقنت أن كل الأمور خير ويتوقف الاستفادة من هذا الخير على طريقة تلقينا للأحداث والأفعال وآلية التعامل معها".

يذكر أن الكاتب الصحفي والروائي بسام عبد السميع عمل رئيس تحرير للعديد من الصحف المصرية خلال الفترة من 1998 وحتى 2005 ، منها "المصير" و"حديث الأمة"، كما حاز جائزة الإبداع الصحفي عام 2006؛ وجائزة الصحافة العربية عام 2017 .