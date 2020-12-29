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"ضربوا البلد وأهله"..بمناسبة رحيل صدام ابنته رغد توجه كلمة للشعب العراقي ...فيديو

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ضربوا البلد وأهله"..بمناسبة رحيل صدام ابنته رغد توجه كلمة للشعب العراقي ...فيديو



بغداد/سما/

وجهت رغد صدام حسين، ابنه الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كلمة إلى الشعب العراقي بمناسبة ذكرى وفاة والدها.

وقالت رغد صدام حسين في رسالة صوتية نشرتها على حسابها في "تويتر"، أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم، الذي "سطا عليه أعداء الحق والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من أحقاد.. واحتل العراق من قبل الفرس وكل من سبقوهم ودمروا كل ما هو جميل".


وأضافت ابنة الرئيس في كلمتها: "نحيي هذه الأيام ذكرى استشهاد بطل الأمة الرئيس الشهيد صدام حسين، الرئيس الشرعي والدستوري للعراق العظيم وباني نهضته.. لتصبح بغداد عمود الخيمة العربية الصلب".

وقالت: "انساق حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية وضربوا البلد وأهله بعصا الطغيان وضربوا البلد وأهله بعضا الشر والطغيان.. هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته".
واعتبرت رغد صدام حسين أن "ذلك اليوم الأسود (مقتل الرئيس العراقي صدام حسين) سيبقى عارا بتاريخ البشرية والأمم والشعوب، اليوم الذي اجتمعت فيه قوى الشر للتخلص من رمز العراق".

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