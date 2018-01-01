الأول عربياً: تشامبيونز تحصل على وكالة حصرية من برشلونة

غزة / سما /

أعلنت مجموعة تشامبيونز مساء اليوم الثلاثاء عن سلسلة من المفاجآت النوعية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حلقة حوارية مع رئيس مجلس إدارة مجموعة تشامبيونز رجب السراج.

ويأتي الإعلان عن مفاجآت تشامبيونز ضمن الحملة التي أطلقتها المجموعة مطلع عام 2020 وتحمل إسم "إيش في"، وهي عبارة عن سلسلة خطوات تطويرية على صعيد عربي وإقليمي ودولي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تشامبيونز.

تشامبيونز أول وكيل عربي لمركز برشلونة للإبتكار

وأعلنت تشامبيونز حصولها على وكالة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مركز برشلونة للإبتكار التابع لنادي برشلونة الإسباني لتتيح للرياضيين العرب تلقي التدريبات المختلفة وتطوير مهاراتهم والاستفادة من عقود طويلة من تراكم خبرات نادي برشلونة.

وأوضح السراج بأن مركز الإبتكار التابع لنادي برشلونة العالمي يواكب على الدوام وضع خطط تطوير النادي ويخرّج سنوياً عشرات الكوادر الرياضية الاحترافية في مختلف المجالات الرياضية.

وبيّن السراج بأنه سيتم تعريب المناهج التدريبية للرياضات المختلفة التي يقوم المركز بتدريبها في إطار الاتفاق الجديد مع مركز الإبتكار في نادي برشلونة.

وباشرت مجموعة تشامبيونز بتدشين موقع إلكتروني لتسهيل إعطاء هذه الدورات حيث سيتم إطلاقه في مطلع العام الجديد.

تشامبيونز جلوبال: ذراع تطويري لعقد الاتفاقات العالمية

وأعلن السراج إطلاق شركة "تشامبيونز جلوبال" الذراع التطويري الثالث لمجموعة تشامبيونز والمسؤول المباشر عن توقيع الوكالة الحصرية مع مركز الإبتكار.

وقال السراج:" تشامبيونز جلوبال ستتواجد في كافة الدول العربية وشمال إفريقيا خلال العشر سنوات القادمة لتطوير القطاعات الرياضية في المنطقة العربية، و المرحلة القادمة ستشهد الكثير من العمل ، والخطط جاهزة وبانتظار البدء بالتنفيذ".

وستقدم شركة تشامبيونز جلوبال العديد من الخدمات أهمها تحديث ورقمنة الأنظمة الرياضية ، وخدمة الوسيط الرياضي ، وتنظيم وتسويق الفعاليات الرياضية الكبرى ، بالإضافة إلى إدارة وإنشاء الأكاديميات والأندية الرياضية وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.

تشامبيونز بلس: برنامج الإحتراف والمواهب الرياضية

كما أطلقت تشامبيونز برنامج "تشامبيونز بلس" الخاص بتخريج كوادر رياضية احترافية، وأردف السراج :"تم وضع مناهج برنامج تشامبيونز بلس نتيجة دراسة حثيثة واستشارات الشركاء الدوليين وكذلك خضع للموائمة من كوادر تشامبيونز ليستهدف الأشخاص الذين يتمتعون بمواهب خاصة، وكذلك كل من يود تنمية وصقل المهارات المندرجة في مجالات البرنامج، يهدف البرنامج لصقل المهارات وصولاً إلى الاحترافية العالمية من خلال 4 مراحل متدرجة.

وخلال حديثه بيّن السراج بأن عام 2020 كان العام الأول ضمن الخطة العشرية التي وضعها النادي والذي شهد عقد اتفاقيات مهمة بين تشامبيونز والعديد من المؤسسات العالمية الكبرى مضيفاً أن عام 2021 سيكون المكمل لهذه الجهود وسيشهد عقد المزيد من الإتفاقيات على مستويات دولية وعربية .

يذكر بأن مجموعة تشامبيونز تأسست عام 2015 ، وتمتلك عدة أكاديميات تدريبية في العديد من الرياضات وقامت بافتتاح أول نادي عائلي عام 2018 ، وتشارك في بطولات عالمية مثل بطولة دونيستي التي تعقد سنويا في إسبانيا.