  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ سلفيت يمدد إغلاق ثلاث بلدات بسبب فيروس "كورونا"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يمدد إغلاق ثلاث بلدات بسبب فيروس "كورونا"



سلفيت /سما/

قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل تمديد إغلاق بلدات كفرالديك، ورافات، وقيرة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

وأكد كميل، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، منع الحركة نهائيا في البلدات الثلاث بما في ذلك الموظفين، وإغلاق كافة المحال التجارية والمؤسسات، مع السماح بفتح المخابز والصيدليات فقط.

وأشار إلى أن المحال التموينية في البلدات الثلاث ستفتح يوم غدٍ فقط من الصباح وحتى الساعة الثالثة بعد العصر، لإفساح المجال أمام المواطنين توفير احتياجاتهم الضرورية، مؤكدا أنه يمنع نهائيا خلال هذه الفترة الدخول إلى البلدات المذكورة أو الخروج منها.

وفي السياق ذاته، أعلن كميل استمرار إغلاق المساجد في بلدات: سلفيت، والزاوية، ورافات، وكفرالديك، وفرخة، وقيرة، وبروقين، وحارس حتى إشعار آخر، مؤكدا ضرورة التزام الجميع بقرارات الإغلاق المعلنة من الحكومة وبإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، تحت طائلة المسؤولية.

#محافظ سلفيت #اغلاق #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

ملخص هدف مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الأردني 2020 الإياب

قناة عبرية تزعم: لهذا السبب أعلنت حماس عن مناورة الركن الشديد ..ما علاقة ايران وترامب ؟

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

الأخبار الرئيسية

orIEk

شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول

سليماني

شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

هنية يعلق على مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة.. "رسالتا قوة ووحدة"

قيادي في حماس: المقاومة وصلت لمرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

اعلان سما رسائل