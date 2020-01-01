محافظ سلفيت يمدد إغلاق ثلاث بلدات بسبب فيروس "كورونا"

سلفيت /سما/

قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل تمديد إغلاق بلدات كفرالديك، ورافات، وقيرة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

وأكد كميل، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، منع الحركة نهائيا في البلدات الثلاث بما في ذلك الموظفين، وإغلاق كافة المحال التجارية والمؤسسات، مع السماح بفتح المخابز والصيدليات فقط.

وأشار إلى أن المحال التموينية في البلدات الثلاث ستفتح يوم غدٍ فقط من الصباح وحتى الساعة الثالثة بعد العصر، لإفساح المجال أمام المواطنين توفير احتياجاتهم الضرورية، مؤكدا أنه يمنع نهائيا خلال هذه الفترة الدخول إلى البلدات المذكورة أو الخروج منها.

وفي السياق ذاته، أعلن كميل استمرار إغلاق المساجد في بلدات: سلفيت، والزاوية، ورافات، وكفرالديك، وفرخة، وقيرة، وبروقين، وحارس حتى إشعار آخر، مؤكدا ضرورة التزام الجميع بقرارات الإغلاق المعلنة من الحكومة وبإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، تحت طائلة المسؤولية.