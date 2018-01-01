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اليورو يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أبريل 2018

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليورو يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أبريل 2018



وكالات

سجل اليورو اليوم الثلاثاء أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شهر أبريل 2018، مرتفعا إلى 1.2274 دولار.


وانخفض الدولار إلى قرب قاع عامين ونصف العام اليوم الثلاثاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة مع مضي مشرعين أمريكيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بـ"كوفيد-19".

كما واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها في نهاية العام، إذ تدعمت آفاق النمو العالمي باتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وآمال في زيادة حزمة التحفيز الأمريكية وحملة التسابق في منطقة اليورو للتطعيم بلقاحات "كوفيد-19".

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