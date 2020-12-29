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صورة...مرتضى منصور يقاضي طفلا عمره 9 أعوام

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة...مرتضى منصور يقاضي طفلا عمره 9 أعوام



القاهرة/سما/

أكد المذيع المصري أحمد سعيد، أن نجله الطفل سعيد تلقى استدعاء من نيابة الساحل بالقاهرة، للمثول للتحقيق في دعوى حركها ضده رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور.

وقال أحمد سعيد عبر حساباته بمواقع التواصل إنه تلقى إخطارا بحضور نجله سعيد البالغ من العمر 9 أعوام، إلى التحقيق لسماع أقواله في بلاغ تقدم به مرتضى منصور للنيابة متهما إياه بسبه وقذفه من خلال فيديو في "فيسبوك". 

يشار إلى أن منصور تقدم بعدد من البلاغات ضد عدد من الصحفيين يتهمهم فيه بالسب والقذف، ومنهم أحمد سعيد والد الطفل.


وكان منصور قد رحل عن منصبه كرئيس لنادي الزمالك مع مجلس الإدارة، بسبب مخالفات مالية رصدتها لجان تفتيش من جانب وزارة الرياضة المصرية.

وتقدم مرتضى بطعن لدى القضاء، ضد قرار حل مجلس إدارته وطالب بعودته مرة أخرى لمنصبه.



وتولى رئاسة الزمالك، أحمد بكري بشكل مؤقت، قبل وفاته، ثم تولى المهمة المستشار عماد عبد العزيز.

#مرتضى منصور #المدذيع المصري #أحمد سعيد #رئيس نادي الزمالك #فيسبوك

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