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أول دولة عربية في الخليج تعلن رصد إصابات مؤكدة بسلالة فيروس كورونا الجديدة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة عربية في الخليج تعلن رصد إصابات مؤكدة بسلالة فيروس كورونا الجديدة



أبوظبي/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.


وأفاد المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات سير جائحة عدوى "كوفيد-19" في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، بثبوت وجود "حالات محدودة" للإصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها سجلت لدى "أشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة".

وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 1506 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 204369.

وتعتبر الإمارات بالتالي أول دولة عربية في الخليج تعلن رصد إصابات مؤكدة بسلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا، كما تعتبر ثالث دولة في العالم العربي بشكل عام بعد لبنان والأردن ترصد حالات مماثلة. 

وسبق أن أعلنت سلطنة عمان رصدها 4 حالات يشتبه أنها للإصابة بهذه السلالة دون صدور تأكيد لاحق.

وسجلت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وحتى الآن تم تسجيل هذه السلالة في أكثر من 10 دول أوروبية إضافة إلى كندا واليابان والدول العربية المذكورة.

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