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شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "الأونروا" تنشر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول



غزة / سما /

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" مساء يوم الثلاثاء، تعليمات وترتيبات فنية لمدارسها بشان تنظيم عملية التقويم وخطواته للفترة المتبقية من مرحلة التقويم للفصل الأول بظروفه الاستثنائية، وتوزيع الاختبارات النهائية وأوراق العمل للفصل الدراسي الاول.

 وأكدت وكالة الغوث أنه سيتم توزيع الاختبارات النهائية واوراق العمل ذلك يوم الأحد بتاريخ 31/1/2021، كما وسيتم اعادة ارجاع الاختبارات للمدارس يوم الاربعاء 3/2/2021.

إليك نص التعليمات :​

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وكانت "الأونروا"، قد أعلنت عن بدء برنامج التعلم عن بعد، في قطاع غزة، يوم السبت 24 أكتوبر 2020 وسيستمر حتى صدور تعليمات جديدة فيما يخص التعلم المدمج.

#الاونروا #مدارس الأونروا #فيروس كورونا #كورونا في غزة #قطاع غزة #اللاجئين الفلسطينيين #التعليم عن بعد
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