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سلطة الأراضي بغزة: نعمل على حل مشكلة أراضي "المحلول والمندوب"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الأراضي بغزة: نعمل على حل مشكلة أراضي "المحلول والمندوب"



غزة / سما /

أكد رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة على أن سلطة الأراضي تعمل على حل مشكلة ما يعرف بأراضي "المحلول" و"المندوب" وفقاً للقانون ومن خلال المجلس التشريعي والهيئات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار أبو صبحة الثلاثاء خلال لقاء مع لجنة عائلات رفح وخانيونس وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمساحة عمر زايدة، إلى وجود متابعة دائمة لهذا "الملف المهم" مع اللجنة الحكومية المختصة لمناقشة كافة التصورات والسناريوهات المطروحة للتسوية في هذه الأراضي.

وأطلع اللجنة على آخر المستجدات في معالجة ملف "المحلول والمندوب".

ولفت إلى أن الطواقم الفنية الخاصة بسلطة الأراضي انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل حوالي 2500 طلب إثبات حالة وادعاء بالحق في مناطق ما تعرف بأراضي "المندوب" في رفح وخانيونس على ما مساحته 46% من المساحة الكلية لهذه الأراضي.

وأشار إلى أنه تم حوسبة وأرشفة هذه الملفات لتوفير قواعد بيانات واضحة عنها، وذلك لأول مرة منذ إنشاء سلطة الأراضي.

#سلطة الاراضي #ماهر أبو صبحة #الاراضي الحكومية #قطاع غزة

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