أحكام على أسرى وتمديد توقيف آخرين وإفراجات

رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير شفيق عماد منصور من جنين بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً، والأسير زايد خضيرات من الظاهرية جنوب الخليل بالسجن الفعلي لمدة عام.

وحولت محكمة الاحتلال الأسير محمود أحمد شنان سكان قرية كوبر بمحافظة رام الله والبيرة إلى الاعتقال الإداري لمدة شهرين، وهو معتقل منذ ما يزيد عن شهر.

ومددت توقيف الأسير الفتى عبد الهادي فخري نزال (16 عاماً) من قباطية بمحافظة جنين حتى تاريخ 19/ 1/ 2021، والأسير المقدسي بكر عويس حتى يوم الخميس المقبل، والأسير منتصر بربر من حي رأس العمود بالقدس حتى يوم الخميس المقبل، علماً أنه اعتقل منذ قرابة الشهر، ولا يزال يخضع للتحقيق.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين أن محكمة سالم مددت اعتقال أسرى من المحافظة لفترات مختلفة بحجة استكمال التحقيق معهم، وهم: تامر عزمي نشرتي، وأحمد صالح زكارنة، وسائد ثابت ابو عبيد، ويزن عبد الرازق حنون، ومحمد سمير أبو عبيد ومحمد سفيان كميل.

وقررت محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير المحرر نضال نفيعات من بلدة يعبد قضاء جنين بعد اعتقالٍ دام قرابة الأسبوعين ، بينما فرجت عن المعتقل محمد مرعي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت والأسير فالح ناصر زياد من نابلس يعد اعتقال لمدة عامين .