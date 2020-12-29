شاهد: غضب إسرائيلي من صورة سليماني في غزة

غزة / سما /

أثارت صورة للجنرال الإيراني الراحل، قاسم سليماني، في شوارع مدينة غزة بفلسطين غضبا إسرائيليا.

وأعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، نشر تغريدة تضمنت صورة سليماني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق: "صورة ضخمة لقاسم سليماني في شوارع غزة".

صورة ضخمة لقاسم سليماني في شوارع غزة.. سؤال للسادة في غرة: هل تتوقعون من الشارع العربي ان يتعاطف معكم ومع قضيتكم وهو يراكم تنصبون التماثيل لقتلة السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين؟ كيف تتحالفون مع من يحتل أربع عواصم عربية... https://t.co/7bp25HTNJV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 29, 2020

وأضاف: "سؤال للسادة في غرة: هل تتوقعون من الشارع العربي أن يتعاطف معكم ومع قضيتكم وهو يراكم تنصبون التماثيل لقتلة السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين؟ كيف تتحالفون مع من يحتل أربع عواصم عربية".

إلى ذلك، فوجئ سكان قطاع غزة مساء أمس الاثنين برفع لوحة ضخمة في شارع الرشيد بغزة، تحمل صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الراحل قاسم سليماني، الذي قضى بغارة جوية أمريكية قبل نحو عام قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وتضمنت الصورة اقتباسات من كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مشاركته في جنازة سليماني، الذي وصفه هنية حينها بـ"شهيد القدس".

المصدر: RT