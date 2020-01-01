نتنياهو يرجئ زيارته للإمارات والبحرين في أعقاب الإغلاق الثالث لمكافحة انتشار كورونا

القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر إسرائيلية وخليجية متطابقة، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بتأجيل زيارته المقررة الى الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في أعقاب الإغلاق الثالث لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت إسرائيل إغلاقا شبه تام يستمر أسبوعين على الأقل، في خطوة هي الثالثة من نوعها وترمي للحد من التزايد السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بلد بدأ قبل أسبوع بزخم كبير حملة تلقيح واسعة النطاق.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يتم فيها تأجيل رحلة نتنياهو إلى الخليج قبل أيام قليلة من موعدها المقرر، وفي المرة السابقة تم إلغاء الرحلة المخططة للأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر حيث كان سبب الإلغاء بناء على طلب حكومة البحرين، قال مسؤولون كبار في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، للموقع الاخباري الإسرائيلي "والا" إن رحلة رئيس الوزراء نتنياهو المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل قد تم تأجيلها بسبب قرار الحكومة بفرض قيود أكثر صرامة.

وشهدت الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة بين مكتب رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات والبحرين لتنسيق موعد جديد، وتم تحديد موعد الزيارة في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/يناير، وكان من المفترض أن يقلع نتنياهو إلى أبوظبي ويبقى ليلة في العاصمة الإماراتية ومن هناك يواصل زيارته الى البحرين.

لكن في الأيام الأخيرة، بعد قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث، أبلغت إسرائيل الإمارات والبحرين أن الزيارة قد تم تأجيلها وستتم في وقت لاحق، ما يعني أن تأجيل زيارة نتنياهو يعيق سفر وزراء آخرين إلى الإمارات والبحرين، وقد منع نتنياهو الوزراء من زيارة هذين البلدين قبل أن يزورهما بنفسه أولا، وبموجب التدبير الجديد بات ممنوعاً على سكان إسرائيل التنقل لأبعد من ألف متر عن مكان إقامتهم، مع بعض الاستثناءات من مثل شراء المواد الغذائية وممارسة التمارين الرياضية وتلقي الرعاية الصحية بما في ذلك اللقاح المضاد لفيروس كورونا.