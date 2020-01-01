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جيش الاحتلال يُجري مناورة عسكرية في محيط عسقلان

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يُجري مناورة عسكرية في محيط عسقلان



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّه من المُقرر أنّ يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، مناورة عسكرية في محيط مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 على أن ينتهي في ساعات مساء الخميس.

وأشار موقع "0404" العبري، إلى أنّه سيُلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش خلال المناورة بالإضافة إلى حركة للقطع البحرية.

وأوضح الموقع أنّه "جرى التخطيط للمناورة بشكل مسبق وتأتي ضمن خطة المناورات السنوية للعام 2020 والمعدة للحفاظ على جاهزية القوات".

وجاءت هذه المناورة بالتزامن مع المناورات الكبرى المشتركة التي تجريها الأذرع العسكرية في قطاع غزة نهار اليوم.

#اشرائيل #الجيش الإسرائيلي #مناورة عسكرية #عسقلان

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