لجنة متابعة الأسرى تعقب على قرار تأجيل إعطاء لقاح كورونا

غزة / سما /

قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى "أمين شومان" في حديث لإذاعة صوت القدس: "قرار تأجيل الاحتلال إعطاء الأسرى لقاح كورونا متوقع، ويعبر عن سياسية انتقامية وانتهاكات متواصلة بحق الحركة الأسيرة وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "إدارة السجون ملزمة بتوفير الوقاية ولقاح فيروس كورونا للأسرى، كان هناك عرضًا فلسطينيا لإدخال مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا للأسرى في السجون عبر أكثر من طريقة والاحتلال رفض".

وتابع: "الاحتلال يتحمل المسؤولية حول انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين"، مردفًا: "على كل المؤسسات الحقوقية في فلسطين والعالم القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه ما يتعرض له الأسرى داخل المعتقلات الصهيونية".

وأشار رئيس اللجنة العليا، إلى أن أكثر من 140 أسيرًا أصيبوا بفيروس كورونا داخل السجون والعدد مرشح للزيادة.