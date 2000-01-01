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5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأَسر

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأَسر



رام الله / سما /

 دخل خمسة أسرى، اليوم، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

- الأسير خالد عبد الرحمن إبراهيم شبانة (41 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الـ21 على التوالي، وذلك من اعتقاله بتاريخ 29/ 12/ 2000، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير منيف محمد محمود أبو عطوان (48 عاماً)، من سكان بلدة دورا محافظة الخليل، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 12/ 2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 عاماً.

- الأسير منذر نايف متعب صنوبر (42 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 12/ 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 4 مرات بالإضافة إلى 30 عاماً.

- الأسير نصار سليمان نصار أبو نصير (43 عاماً)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 12/ 2003، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً - الأسير أحمد يعقوب حنون انجاص من محافظة رام الله والبيرة، والمحكوم بالسجن 17 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008عامه، دخا عامه الـ13 داخل سجون الاحتلال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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