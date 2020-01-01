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23 وفاة و1645 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
23 وفاة و1645 إصابة بفيروس كورونا في الاردن



عمان /سما/

 أعلنت السلطات الأردنية، مساء الثلاثاء، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الأردنية فى بيان لها، أن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 291,393 منذ ظهور الفيروس في البلاد، وأعلنت الأردن، أن هناك مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا للوقاية والعلاج من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الأردني، الأحد الماضي، إن الأردن اكتشف أول حالتي إصابة بالمملكة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا.

#الاردن #فيروس كورونا

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