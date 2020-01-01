الرجوب يتفقد عدداً من المنشآت التجارية

جنين / سما /

أكد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويعزز من القدرة التنافسية في عملية الإنتاج وتوفر فرص التشغيل، مؤكداً أن السلطة الوطنية تعمل باتجاه تحقيق التنمية الاقتصاية في إطار سياسات الحكومة بتشجيع الاستثمار بكافة قطاعاته.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها الرجوب، أمس الثلاثاء، لعدد من المنشآت والشركات في بلدات سيلة الظهر وجبع والزبابدة، في إطار التواصل والتشبيك مع القطاع الخاص والاطلاع على عمله، خاصةً في ظل جائحة كورونا، برفقة رئيس الغرفة التجارية الصناعية عمار أبو بكر ونائبه مصطفى القنيري وعضو الغرفة التجارية جمال أبو اللبان.

وشملت الزيارة مجمع سيلة الظهرالتجاري وشركتي أزهار الأقصى وكاندي سويت وشركة كسابري للتجارة والصناعة.

بدورهم، ثمّن أصحاب الشركات والمنشآت التجارية جهود المحافظ والغرفة في التواصل معهم لبناء شراكة تنموية والعمل على توفير مقومات الصمود لهم من جهة وحماية المستهلك من جهة أُخرى.