  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يتفقد عدداً من المنشآت التجارية

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتفقد عدداً من المنشآت التجارية



جنين / سما /

 أكد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويعزز من القدرة التنافسية في عملية الإنتاج وتوفر فرص التشغيل، مؤكداً أن السلطة الوطنية تعمل باتجاه تحقيق التنمية الاقتصاية في إطار سياسات الحكومة بتشجيع الاستثمار بكافة قطاعاته.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها الرجوب، أمس الثلاثاء، لعدد من المنشآت والشركات في بلدات سيلة الظهر وجبع والزبابدة، في إطار التواصل والتشبيك مع القطاع الخاص والاطلاع على عمله، خاصةً في ظل جائحة كورونا، برفقة رئيس الغرفة التجارية الصناعية عمار أبو بكر ونائبه مصطفى القنيري وعضو الغرفة التجارية جمال أبو اللبان.

وشملت الزيارة مجمع سيلة الظهرالتجاري وشركتي أزهار الأقصى وكاندي سويت وشركة كسابري للتجارة والصناعة.

بدورهم، ثمّن أصحاب الشركات والمنشآت التجارية جهود المحافظ والغرفة في التواصل معهم لبناء شراكة تنموية والعمل على توفير مقومات الصمود لهم من جهة وحماية المستهلك من جهة أُخرى.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

مشاهدة مباراة الوحدات وسحاب بث مباشر في الدوري الأردني 2020

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

الأخبار الرئيسية

هنية يعلق على مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة.. "رسالتا قوة ووحدة"

قيادي في حماس: المقاومة وصلت لمرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

مجلس الوزراء يكشف الهدف من إلغاء ودمج مؤسسات رسمية غير وزارية

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

اعلان سما رسائل