إلقاء القبض على شخص أساء للمسيحية وكنيسة المهد

رام الله / سما /

أعلنت الشرطة الفلسطينية، عصر اليوم، أنّ شرطة محافظة الخليل ألقت القبض على شخص أساء للمسيحية وكنيسة المهد عبر نشره فيديوهات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العميد طارق الحاج، مدير عام شرطة بيت لحم: إن الشرطة في الخليل وبيت لحم وفي إطار التعاون والتنسيق الكامل بينهما ألقت القبض على شخص أساء في تسجيلات نشرت على موقع للتواصل الاجتماعي للأماكن المقدسة للشعب الفلسطيني، وأبرزها كنيسة المهد.

وأكد أنه سيتم تحويل الشخص المعتقل للنيابة لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن الشرطة قبضت على شاب، وذلك بعد نشره فيديو يُظهر فيه الإساءة وإهانة الشعور الديني لدى الطوائف المسيحية.

وأضافت: إن وحدة الجرائم الإلكترونية وإدارة المباحث في شرطة الخليل باشرتا إجراءات البحث والتحري، حيث تمكنت من التعرف على صاحب الفيديوهات والقبض عليه وبحوزته الهاتف والفيديوهات.

وأكدت أنه تم التحفظ على الشاب إلى حين إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.