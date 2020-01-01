  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إلقاء القبض على شخص أساء للمسيحية وكنيسة المهد

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلقاء القبض على شخص أساء للمسيحية وكنيسة المهد



رام الله / سما /

 أعلنت الشرطة الفلسطينية، عصر اليوم، أنّ شرطة محافظة الخليل ألقت القبض على شخص أساء للمسيحية وكنيسة المهد عبر نشره فيديوهات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العميد طارق الحاج، مدير عام شرطة بيت لحم: إن الشرطة في الخليل وبيت لحم وفي إطار التعاون والتنسيق الكامل بينهما ألقت القبض على شخص أساء في تسجيلات نشرت على موقع للتواصل الاجتماعي للأماكن المقدسة للشعب الفلسطيني، وأبرزها كنيسة المهد.

وأكد أنه سيتم تحويل الشخص المعتقل للنيابة لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن الشرطة قبضت على شاب، وذلك بعد نشره فيديو يُظهر فيه الإساءة وإهانة الشعور الديني لدى الطوائف المسيحية.

وأضافت: إن وحدة الجرائم الإلكترونية وإدارة المباحث في شرطة الخليل باشرتا إجراءات البحث والتحري، حيث تمكنت من التعرف على صاحب الفيديوهات والقبض عليه وبحوزته الهاتف والفيديوهات.

وأكدت أنه تم التحفظ على الشاب إلى حين إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

مشاهدة مباراة الوحدات وسحاب بث مباشر في الدوري الأردني 2020

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

الأخبار الرئيسية

هنية يعلق على مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة.. "رسالتا قوة ووحدة"

قيادي في حماس: المقاومة وصلت لمرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

مجلس الوزراء يكشف الهدف من إلغاء ودمج مؤسسات رسمية غير وزارية

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

اعلان سما رسائل