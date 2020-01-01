الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

جنين / سما /

قبضت الشرطة، اليوم، على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بالقبض على 14 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 67 مذكرة قضائية ،كما وضبطت 5 مركبات غير قانونية وحررت 215 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية الصحية.

وقبضت الشرطة والأجهزة الأمنية على 3 أشخاصٍ لقيامهم بالإخلال بالنظام والأمن العام في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وأثناء تنفيذ الشرطة لعملها في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق ومنع التجمعات قام عدد من الأشخاص بأعمال شغبٍ وأحتجاجٍ على ذلك واعتدوا على القوة الأمنية بإلقاء الحجارة بإتجاهها وأضافت أنه تم القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم جراء ذلك.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.