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هنية يعلق على مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة.. "رسالتا قوة ووحدة"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعلق على مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة في قطاع غزة.. "رسالتا قوة ووحدة"



غزة / سما /

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التحية والتقدير لغرفة العمليات المشتركة، القائمين على مناورة "الركن الشديد" التي جرت اليوم في القطاع.

وقال في تصريحات صحفية: "نوجه تحية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التي نفذت اليوم مناورة الركن الشديد".

وأضاف هنية: بأن "هذه المناورة تُنبّئ بمستقبل وشكل عمل الفصائل في المستقبل من خلال غرفة العمليات المشتركة"، مشددًا على أن شعبنا متمسك بخيار المقاومة، سواء في مراكمة القوة أو العمل أو تطوير أدوات ووسائل المقاومة.

وأكد رئيس حركة حماس، بأن مناورة "الركن الشديد" تمثل رسالة قوة، ورسالة وحدة من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة، والذي يحتضن هذا المشروع، كما أنها تأكيد على الجاهزية الدائمة لرجالنا وأبطالنا في كل وقت وحين، وأن شعبنا يستند بالفعل إلى ركن شديد، ويمتلك اليوم قوة الإرادة وعناصر وأدوات القوة.

وأضاف: هذه المناورة التي هي الأولى من نوعها بين فصائل المقاومة وهي تأكيد على الوحدة الميدانية في خيار المقاومة الاستراتيجي، وجهوزية الفصائل لأي تطورات من قبل العدو في إطار نظرية الردع التي رسختها المقاومة.
 

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