  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي في حماس: المقاومة وصلت لمرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس: المقاومة وصلت لمرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ



غزة/سما/

قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، اليوم الثلاثاء، بأن مناورات "الركن الشديد"، تؤكد بأن فصائل المقاومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير ترسانتها العسكرية ودب الرعب في قلوب العدو الصهيوني وصناعة التوزان الاستراتيجي بأدوات الرعب وصولا إلى أدوات الردع.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن المقاومة وصلت إلى مرحلة متقدمة من صناعة عشرات آلاف الصواريخ "القادرة على وضع كل الكيان الصهيوني في أي معركة قادمة تحت مرمى صواريخها".

وشدد المصري على أن المقاومة في غزة رغم الحصار وعدم توفر الإمكانيات "خاضت كل ميدان برا وبحرا وجوا ووصلت لمستوى صناعة طائرات الأبابيل التي تحلق في سماء فلسطين".
 

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

مشاهدة مباراة الوحدات وسحاب بث مباشر في الدوري الأردني 2020

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

الأخبار الرئيسية

تلفزيون: الفصائل المسلحة تخلي راياتها الحزبية من المناورات بغزة على ضوء تعثر المصالحة الفلسطينية

مجلس الوزراء يكشف الهدف من إلغاء ودمج مؤسسات رسمية غير وزارية

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزارة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2155 حالة

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

اعلان سما رسائل