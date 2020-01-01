"الشؤون المدنية" : عودة العالقين الى غزة عبر معبر الكرامة

رام الله /سما/

اعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها عصر اليوم انه تم الترتيب واستصدار الموافقات لعودة عدد من ابناء شعبنا في القطاع ممن كانوا عالقين في الاردن الشقيق ودول عربية واجنبية بسبب جائحة كورونا .

وقال عماد قراقرة مسؤول وحدة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة ان 41 مواطنا بينهم اطفال وكبار في السن تم تأمين دخولهم عبر جسر الكرامة مساء امس ، وتوفير وسائل النقل الخاصة وايصالهم للمحافظات الجنوبية ( غزة ) ، علما ان معظمهم كانوا عالقين منذ اكثر من 8 اشهر بسبب جائحة كورونا وما تبعها من اغلاق للمعابر والمطارات .



هذا واضافت الهيئة في بيانها ان عملية الترتيب والتنسيق من اجل عودة باقي العالقين في الخارج الى منازلهم ومدنهم في غزة ستستمر حتى انهاء هذا الملف .